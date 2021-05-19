На горячую линию по COVID-19 в Татарстане позвонили более 223 тысяч человек за полгода

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На горячую линию по COVID-19 в Татарстане позвонили более 223 тыс. человек за шесть месяцев.
На горячую линию по COVID-19 в Татарстане позвонили более 223 тысяч человек за полгода
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

Ежедневно поступает свыше 800 звонков. В основном жители интересуются, что делать при наличии симптомов коронавируса, просят вызвать врача на дом, записываются на приём к врачу или вакцинацию.

Консультируют до 70 операторов в смену.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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