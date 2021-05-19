В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в интернете

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В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Об этом сообщил автор инициативы, член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин.
В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе аудитории в интернете
  • РИА Новости

«Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объёма аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети «Интернет», — приводит ТАСС текст пояснительной записки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России.

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