Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России

Короткая ссылка
Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России
  • globallookpress.com

«В любом случае будет правильно выслушать предложения IT-компаний. Всегда надо выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам. Мы будем их приглашать и обсуждать», — цитирует РИА Новости Володина.

Он отметил, что «мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование», и «даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль».

«...Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны», — добавил спикер Госдумы.

Ранее глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что депутаты планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России

В феврале сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить