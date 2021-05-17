Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России

Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В любом случае будет правильно выслушать предложения IT-компаний. Всегда надо выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам. Мы будем их приглашать и обсуждать», — цитирует РИА Новости Володина.

Он отметил, что «мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование», и «даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль».

«...Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны», — добавил спикер Госдумы.

Ранее глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что депутаты планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России.

В феврале сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.