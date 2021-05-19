Локализован крупный пожар в посёлке Дальний Иркутской области

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Пожарные локализовали крупное возгорание в посёлке Дальний Иркутской области.
Локализован крупный пожар в посёлке Дальний Иркутской области
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«В 21:05 (16:05 мск) локализация пожара. Горели 28 домов (девять жилых и 19 нежилых домов)», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

Сообщалось, что в Дальнем горят 24 дома, из них 11 жилых и 13 нежилых. В результате пожара погибших и пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что самолёт-амфибия вылетел для тушения пожара в иркутском посёлке Дальний.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в посёлке Дальний Иркутской области.

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