Локализован крупный пожар в посёлке Дальний Иркутской области

Пожарные локализовали крупное возгорание в посёлке Дальний Иркутской области.

«В 21:05 (16:05 мск) локализация пожара. Горели 28 домов (девять жилых и 19 нежилых домов)», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

Сообщалось, что в Дальнем горят 24 дома, из них 11 жилых и 13 нежилых. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолёт-амфибия вылетел для тушения пожара в иркутском посёлке Дальний.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в посёлке Дальний Иркутской области.