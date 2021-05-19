В посёлке Дальний Иркутской области произошёл пожар в нескольких зданиях

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В посёлке Дальний Иркутской области произошёл пожар, который привёл к возгоранию нескольких зданий.
В посёлке Дальний Иркутской области произошёл пожар в нескольких зданиях
  • РИА Новости

Как говорится на сайте региональной прокуратуры, по факту происшествия уже начата проверка.

«В результате пожара, возникшего 19 мая 2021 года, огнём уничтожено 13 нежилых и пять жилых домов, в которых проживали восемь человек. Погибших, травмированных нет... Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Ранее оперативный штаб Тюменской области сообщил об увеличении количества природных пожаров в регионе за сутки.

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