В посёлке Дальний Иркутской области произошёл пожар в нескольких зданиях
- РИА Новости
Как говорится на сайте региональной прокуратуры, по факту происшествия уже начата проверка.
«В результате пожара, возникшего 19 мая 2021 года, огнём уничтожено 13 нежилых и пять жилых домов, в которых проживали восемь человек. Погибших, травмированных нет... Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», — отмечается в сообщении.
Ранее оперативный штаб Тюменской области сообщил об увеличении количества природных пожаров в регионе за сутки.