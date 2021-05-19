В Тюменской области заявили об увеличении количества природных пожаров

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Оперативный штаб Тюменской области сообщил об увеличении количества природных пожаров в регионе за сутки.
В Тюменской области заявили об увеличении количества природных пожаров
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

Как сообщает ТАСС, в оперштабе заявили, что за 24 часа их стало на девять больше.

«Возникшие пожары за последние сутки: пять лесных пожаров на общей площади 209,1 га, четыре ландшафтных пожара на общей площади 191 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных — 17. Количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент — три», — отмечается в заявлении.

В оперштабе добавили, что за сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 3637,5 га и четыре ландшафтных пожара на общей площади 191 га.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В борьбе с огнём задействованы более 1,5 тыс. человек и более 300 единиц специальной техники.

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