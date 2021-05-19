Самолёт-амфибия вылетел для тушения пожара в иркутском посёлке Дальний
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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
«По последней информации, в посёлке Дальнем горят 24 дома: 11 жилых и 13 нежилых», — отмечается на сайте.
Существует угроза дальнейшего распространения огня.
К месту пожара также следуют два вертолёта: Ми-8 МЧС с десятью сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части и необходимой техникой для тушения и Ми-8 Авиалесоохраны с десятью пожарными-десантниками.
Иркутская областная прокуратура проводит проверку по факту пожара в посёлке Дальний Иркутской области, где сгорело 18 домов.
В сгоревших домах проживали восемь человек. Погибших и пострадавших нет.