Самолёт-амфибия вылетел для тушения пожара в иркутском посёлке Дальний

Короткая ссылка
Самолёт Бе-200ЧС МЧС России направляется в посёлок Дальний Иркутской области для тушения крупного пожара.
Самолёт-амфибия вылетел для тушения пожара в иркутском посёлке Дальний
  • ©38.mchs.gov.ru

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«По последней информации, в посёлке Дальнем горят 24 дома: 11 жилых и 13 нежилых», — отмечается на сайте.

Существует угроза дальнейшего распространения огня.

К месту пожара также следуют два вертолёта: Ми-8 МЧС с десятью сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части и необходимой техникой для тушения и Ми-8 Авиалесоохраны с десятью пожарными-десантниками.

Иркутская областная прокуратура проводит проверку по факту пожара в посёлке Дальний Иркутской области, где сгорело 18 домов.

В сгоревших домах проживали восемь человек. Погибших и пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить