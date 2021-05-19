Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Матвиенко назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Согласно данным на 19 мая, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 7920 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 965 676.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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