Совфед одобрил закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Совет Федерации одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения по налогам на доходы и имущество.
Совфед одобрил закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что в «случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года».

В заключении международного комитета Совфеда отмечается, что «соглашение подлежит денонсации, так как в современных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам России».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении предложения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение российского правительства.

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