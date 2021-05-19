В Москве за сутки выявили 2096 случаев коронавируса
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 2096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
- Reuters
Об этом сообщает московский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.
«Москва — 2096», — говорится в заявлении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен