Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» назвал стабильной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
  • Reuters

Он отметил, что «ситуация, она, в целом, стабильная».

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой», — цитирует РИА Новости мэра.

Согласно данным на 14 мая, в Москве в течение суток выявили 3818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса — 1 131 235.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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