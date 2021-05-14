Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
- Reuters
Он отметил, что «ситуация, она, в целом, стабильная».
«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой», — цитирует РИА Новости мэра.
Согласно данным на 14 мая, в Москве в течение суток выявили 3818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса — 1 131 235.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.