Готовивший теракт в техникуме в Бурятии получил десять лет колонии

Суд в Бурятии приговорил к десяти годам колонии строгого режима молодого человека, который собирался устроить теракт в одном из техникумов Улан-Удэ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК России.

Отмечается, что осуждённый в течение нескольких лет изучал в интернете видеозаписи аналогичных преступлений.

Также он изготовил 15 взрывных устройств. Во время испытания одного из таких устройств он уничтожил пустующий жилой дом в одном из сёл.

«Подыскивая соучастников, он предложил трём знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека... Также юноша приобрёл пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, чёрные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств», — отметили в СК.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.