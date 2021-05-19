В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления газа в школе

Короткая ссылка
В результате распыления неизвестного вещества в школе в Новокузнецке госпитализированы 11 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, в школе распылили газовый баллончик.

Как отмечается, состояние пострадавших оценивается как лёгкой степени тяжести.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В феврале трое детей потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство для самообороны

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить