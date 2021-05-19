В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления газа в школе

В результате распыления неизвестного вещества в школе в Новокузнецке госпитализированы 11 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей», — приводит ТАСС сообщение. По предварительной информации, в школе распылили газовый баллончик. Как отмечается, состояние пострадавших оценивается как лёгкой степени тяжести. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. В феврале трое детей потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство для самообороны