В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления газа в школе
«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительной информации, в школе распылили газовый баллончик.
Как отмечается, состояние пострадавших оценивается как лёгкой степени тяжести.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
В феврале трое детей потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство для самообороны