В Благовещенске дети потеряли сознание после распыления газового баллончика

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Трое детей потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство для самообороны, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области.
В Благовещенске дети потеряли сознание после распыления газового баллончика
  • РИА Новости

«По предварительным данным, один из учащихся распылил средство с раздражающим веществом, предназначенное для необходимой обороны»,— приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что троим учащимся начальной школы стало плохо, им была экстренно оказана медицинская помощь.

На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в Дагестане.

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