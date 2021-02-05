СК возбудил дело по факту отравления детей в Дагестане

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в Дагестане.
СК возбудил дело по факту отравления детей в Дагестане
  • РИА Новости

«Следственным управлением... по факту пищевого отравления школьников Аранинской СОШ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Отмечается, что с 1 по 4 февраля 30 учеников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.

С 9 по 18 января в медицинские учреждения Буйнакска в Дагестане обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.

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