В Нижнем Новгороде откроют новые пункты вакцинации от COVID-19

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В Нижнем Новгороде начнут работу ещё три пункта вакцинации от COVID-19. Они появятся в Канавинском и Сормовском районах.
В Нижнем Новгороде откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Нижегородцы часто указывали на отсутствие мобильных пунктов вакцинации в заречной части города, мы усиливаем это направление», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

К настоящему времени более 312,5 тыс. жителей уже сделали прививку от коронавируса.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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