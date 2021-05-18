В Совфеде рассказали о списке опасных для России цифровых ресурсов

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что к сентябрю планируется завершить работу по составлению списка опасных для России цифровых ресурсов.
В Совфеде рассказали о списке опасных для России цифровых ресурсов
  • РИА Новости

«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов», — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, в правовом поле следует прописать понятие «цифровой суверенитет».

В феврале российский лидер Владимир Путин отметил, что мощность информационного оружия будет только возрастать, необходимо с опережением настроить работу

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