В Совфеде рассказали о списке опасных для России цифровых ресурсов
- РИА Новости
«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов», — цитирует РИА Новости парламентария.
По его словам, в правовом поле следует прописать понятие «цифровой суверенитет».
В феврале российский лидер Владимир Путин отметил, что мощность информационного оружия будет только возрастать, необходимо с опережением настроить работу.