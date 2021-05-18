Путин 19 мая проведёт совещание на тему реализации послания парламенту

Президент России Владимир Путин проведёт 19 мая совещание о ходе реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России Владимир Путин проведёт 19 мая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, с которым он обратился 21 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с основным докладом.

Кроме того, планируется, что с докладом о законодательном обеспечении реализации послания выступит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.

В начале мая Путин подготовил список поручений из 18 пунктов по реализации послания Федеральному собранию.

После этого глава правительства утвердил перечень поручений по реализации послания президента.