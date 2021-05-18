Путин 19 мая проведёт совещание на тему реализации послания парламенту
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент России Владимир Путин проведёт 19 мая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, с которым он обратился 21 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с основным докладом.
Кроме того, планируется, что с докладом о законодательном обеспечении реализации послания выступит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.
В начале мая Путин подготовил список поручений из 18 пунктов по реализации послания Федеральному собранию.
После этого глава правительства утвердил перечень поручений по реализации послания президента.