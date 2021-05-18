В Екатеринбурге из школы эвакуировали более 280 детей 

Короткая ссылка
В Екатеринбурге из школы эвакуировали 286 детей и 21 сотрудника после поступления сообщения о минировании. Об этом информирует Департамент образования городской администрации.
В Екатеринбурге из школы эвакуировали более 280 детей 
  • РИА Новости

«Сегодня вечером, примерно в 18:05 по местному времени (16:05 мск. — RT), на почту школы № 62 поступило сообщение о минировании. Были эвакуированы 286 детей и 21 сотрудник школы. Дети отпущены домой», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

Отмечается, что правоохранительные органы приступили к проверке территории и помещений школы.

Ранее казанскую школу № 67 эвакуировали после письма от человека, назвавшего себя сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить