В Екатеринбурге из школы эвакуировали более 280 детей 

В Екатеринбурге из школы эвакуировали 286 детей и 21 сотрудника после поступления сообщения о минировании. Об этом информирует Департамент образования городской администрации.

«Сегодня вечером, примерно в 18:05 по местному времени (16:05 мск. — RT), на почту школы № 62 поступило сообщение о минировании. Были эвакуированы 286 детей и 21 сотрудник школы. Дети отпущены домой», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

Отмечается, что правоохранительные органы приступили к проверке территории и помещений школы.

Ранее казанскую школу № 67 эвакуировали после письма от человека, назвавшего себя сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован.