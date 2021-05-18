В Уфе не будут проводить массовые гулянья на последний звонок
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Как информирует mkset.ru, школам рекомендовано проводить последние звонки на свежем воздухе в зависимости от погоды.
Мэр Уфы Сергей Греков поручил усилить контроль за общественными организациями, где будут гулять выпускники.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.