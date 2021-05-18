В Уфе не будут проводить массовые гулянья на последний звонок

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В Уфе 22 мая, в день последнего звонка, из-за эпидемиологической обстановки массовых гуляний не планируется. Об этом сообщил замначальника управления образования Вадим Арсланов.
В Уфе не будут проводить массовые гулянья на последний звонок
  • © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как информирует mkset.ru, школам рекомендовано проводить последние звонки на свежем воздухе в зависимости от погоды.

Мэр Уфы Сергей Греков поручил усилить контроль за общественными организациями, где будут гулять выпускники.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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