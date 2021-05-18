Путин посмертно наградил Орденами мужества послов в ОАЭ и в Замбии

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно Орденом мужества послов в ОАЭ и в Замбии.
Путин посмертно наградил Орденами мужества послов в ОАЭ и в Замбии
  • Reuters

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, наградить Орденом мужества чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Замбии Болдырева Александра Виловича (посмертно) и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) Кузнецова Сергея Николаевича (посмертно)», — говорится в тексте.

В январе сообщалось, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет. 

Также в январе стало известно, что скончался посол России в Замбии Александр Болдырев.

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