Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

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Посол России в Замбии Александр Болдырев скончался. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Twitter.
Умер посол России в Замбии Александр Болдырев
  • © Посольство Российской Федерации в Замбии

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбия Александра Виловича Болдырева», — отмечается в тексте.

По данным на сайте российского внешнеполитического ведомства в Замбии, Болдырев занимал пост посла с 31 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.

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