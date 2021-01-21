Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

Посол России в Замбии Александр Болдырев скончался. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Twitter.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбия Александра Виловича Болдырева», — отмечается в тексте.

По данным на сайте российского внешнеполитического ведомства в Замбии, Болдырев занимал пост посла с 31 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.