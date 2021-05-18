В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО «Матросская тишина» участников несогласованной акции в Москве

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RT
TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в повреждении служебного автомобиля в Москве во время несогласованной акции 23 января, пожаловался на духоту в камере СИЗО «Матросская тишина». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО «Матросская тишина» участников несогласованной акции в Москве
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«Лакеев в ходе беседы с членами ОНК заявил, что в камере жара и духота, попросил выдать вентилятор и даже выразил готовность приобрести его за свой счёт», — сказал правозащитник. 

Он напомнил, что ранее блогер неоднократно просил установить телевизор, но эту просьбу администрация изолятора не удовлетворила. 

Лакеев также сообщил ОНК, что частично признал вину в том, что во время несогласованной акции 23 января трижды ударил по служебной машине.

Сайд-Мухамад Джумаев, обвиняемый в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщил членам ОНК, что признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, без исследования доказательств. По словам собеседника RT, претензий к условиям содержания Джумаев не высказал.

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