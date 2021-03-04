В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО участников несогласованной акции в Москве

Арестованный TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в нападении на служебный автомобиль в Москве во время несогласованной акции 23 января, содержится в московском СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT рассказал один из членов ОНК Москвы, посетивших изолятор с проверкой.

«Лакеев рассказал, что примерно неделю провёл в тесной восьмиместной камере площадью 3,5 на 3,5 кв. м, но там был телевизор. Он говорит, что до ареста телевизор не смотрел никогда, а в изоляторе привык. Но в более просторной четырёхместной камере телевизора нет, и блогер просит его поставить», — сказал правозащитник.

По его словам, представитель администрации СИЗО объяснил тесноту проведением ремонта в некоторых камерах. Телевизорами и холодильниками мужские изоляторы, в соответствии с правилами, оборудуются «при наличии технической возможности», добавили в СИЗО.

Санузел оборудован в этой камере не классическим, а напольным унитазом — так называемой чашей «Генуя», но есть душ, можно мыться без ограничений, рассказали в ОНК.

«Члены ОНК также рекомендовали администрации СИЗО выяснить причины, по которым Лакеев и его сосед не получают заказы из тюремного интернет-магазина», — добавил собеседник RT.

В «Матросской Тишине» содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершённых в ходе несогласованной акции 23 января, в частности, дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев.

По словам правозащитника, Джумаев ранее рассказал, что ему 21 год, до ареста учился на втором курсе МГУ, на факультете иностранных языков и регионоведения, занимался боевыми единоборствами и начал писать музыку.

«Джумаев рассказал, что тоже сидит в четырёхместной камере. Он просил родственников заказать ему сигареты, спички и шоколад», — проинформировал член ОНК, уточнив, что Лакеев и Джумаев, по их словам, признали вину в предъявленных обвинениях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Джумаева за драку с бойцами ОМОНа.