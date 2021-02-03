Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.
Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«Будь он настоящим чеченцем, он не повёл бы себя таким образом», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Как отметил глава региона, отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.

Джумаева задержали в Псковской области после того, как его объявили в федеральный розыск.

Как заявляли в СК, он нанёс сотрудникам ОМОНа и полиции в центре Москвы «множественные удары руками и ногами по различным частям тела».

Суд отправил его под арест до 23 марта.

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