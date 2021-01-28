СК сообщил о задержании напавшего на омоновцев во время незаконной акции

Следственный комитет сообщил о задержании обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

«По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Пушкинской площади, нанёс сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела», — говорится на сайте СК.

Отмечается, что накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение. Он был объявлен в федеральный розыск.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России установлено его местонахождение на территории Псковской области», — заявили в СК.

В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении ещё двух аналогичных эпизодов преступлений.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны.

Отмечается, что 23 января также зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества.