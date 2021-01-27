Подозреваемый в нападении на спецавтомобиль TikTok-блогер извинился

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Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.

На видео Лакеев признался, что закидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится», — сказал задержанный.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны.

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