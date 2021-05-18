Врач рассказал о возможном вреде от кондиционеров

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил возможный вред от кондиционеров.
Врач рассказал о возможном вреде от кондиционеров
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Надо проветривать помещение свежим воздухом, а кондиционеры, так называемые сплит-системы гоняют воздух по кругу, никакой замены свежим воздухом не происходит», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если в кондиционерах стоят фильтры, которые ещё и дезинфицируют воздух, то они помогают избавлять помещение от бактерий.

«Но зачастую кондиционеры стоят самые простые, без функции дополнительной очистки, и за ними даже не ухаживают. Поэтому особой роли в защите, в том числе от коронавируса, от них нет», — пояснил Болибок.

Как отметил эксперт, в кондиционерах скапливается влага, которая содержит различные органические остатки, и в этой среде могут развиваться бактерии и плесень.

«Так что это нужно обязательно чистить и дезинфицировать. Уход за кондиционерами — это целое искусство», — добавил он.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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