В Петербурге разрешили провести последние звонки
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Школам рекомендуется провести праздники 22 мая, поскольку это самая удобная дата и для девятых, и для одиннадцатых классов.
«Праздник последнего звонка будет устроен отдельно для каждого класса, родители смогут посетить его, соблюдая профилактические меры: термометрия, обработка рук антисептиками, использование средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Если позволит погода, мероприятие можно перенести на улицу, на пришкольную территории, и провести его для нескольких школьных коллективов и родителей.
Окончательное решение о дате, месте и формате последнего звонка принимает руководитель образовательного учреждения.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара рассказали, как пройдут последние звонки в школах.