В Петербурге разрешили провести последние звонки

В Санкт-Петербурге разрешили провести последние звонки с условием соблюдения ограничительных мер.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Школам рекомендуется провести праздники 22 мая, поскольку это самая удобная дата и для девятых, и для одиннадцатых классов.

«Праздник последнего звонка будет устроен отдельно для каждого класса, родители смогут посетить его, соблюдая профилактические меры: термометрия, обработка рук антисептиками, использование средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Если позволит погода, мероприятие можно перенести на улицу, на пришкольную территории, и провести его для нескольких школьных коллективов и родителей.

Окончательное решение о дате, месте и формате последнего звонка принимает руководитель образовательного учреждения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара рассказали, как пройдут последние звонки в школах.