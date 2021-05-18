Суд в Москве продлил арест экс-главы Пензенской области Белозерцева
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«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — объявила судья Евгения Пирогова.
Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.
В конце марта суд наложил арест на деньги и имущество Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.
В конце марта стало известно о задержании Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.
Позднее их арестовали. Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.