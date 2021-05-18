Суд в Москве продлил арест экс-главы Пензенской области Белозерцева

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Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, передаёт РИА Новости.
Суд в Москве продлил арест экс-главы Пензенской области Белозерцева
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — объявила судья Евгения Пирогова.

Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.

В конце марта суд наложил арест на деньги и имущество Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

В конце марта стало известно о задержании Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.

Позднее их арестовали. Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

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