Песков прокомментировал сообщения об уволенных сотрудниках метро

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы увольнении, в частности из Московского метрополитена и ВГТРК, людей, регистрировавшихся на сайте в поддержку Алексея Навального.
Песков прокомментировал сообщения об уволенных сотрудниках метро
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, Песков уточнил, идёт ли речь об участии в незаконных акциях или только о регистрации на сайте.

«Точно мы с вами не знаем, поэтому здесь я не могу сказать. Скорее это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это вопрос соответствия трудовому кодексу», — сказал он.

Песков добавил, что «если есть нарушения ТК и если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру».

В конце апреля сообщалось, что Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте «Свободу Навальному».

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