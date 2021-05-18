Песков прокомментировал сообщения об уволенных сотрудниках метро
- РИА Новости
Отвечая на вопрос, Песков уточнил, идёт ли речь об участии в незаконных акциях или только о регистрации на сайте.
«Точно мы с вами не знаем, поэтому здесь я не могу сказать. Скорее это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это вопрос соответствия трудовому кодексу», — сказал он.
Песков добавил, что «если есть нарушения ТК и если граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру».
В конце апреля сообщалось, что Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте «Свободу Навальному».