Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет Константин Шестаков

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Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет Константин Шестаков
  • РИА Новости

«Завтра уже будет и. о. мэра города… Это не является секретом. Это Константин Шестаков, работающий зампредом правительства два с половиной года, зарекомендовал себя с положительной стороны», — цитирует Кожемяко РИА Новости.

Он отметил, что Шестаков знает и любит Владивосток.

Шестаков, в свою очередь, уточнил ТАСС, что подал в отставку с поста вице-губернатора Приморского края.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку.

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