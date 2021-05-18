Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет Константин Шестаков
- РИА Новости
«Завтра уже будет и. о. мэра города… Это не является секретом. Это Константин Шестаков, работающий зампредом правительства два с половиной года, зарекомендовал себя с положительной стороны», — цитирует Кожемяко РИА Новости.
Он отметил, что Шестаков знает и любит Владивосток.
Шестаков, в свою очередь, уточнил ТАСС, что подал в отставку с поста вице-губернатора Приморского края.
18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку.