Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет Константин Шестаков

Исполняющим обязанности мэра Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Завтра уже будет и. о. мэра города… Это не является секретом. Это Константин Шестаков, работающий зампредом правительства два с половиной года, зарекомендовал себя с положительной стороны», — цитирует Кожемяко РИА Новости.

Он отметил, что Шестаков знает и любит Владивосток.

Шестаков, в свою очередь, уточнил ТАСС, что подал в отставку с поста вице-губернатора Приморского края.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку.