В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели женщины с двумя детьми при пожаре

В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели при пожаре двух малолетних детей и их матери.

Об этом пишет RIA56.

Пожар произошёл в Бугуруслане 18 мая около 08:00. Загорелся дом на Фруктовой улице. Погибла местная жительница 39 лет и двое её детей трёх и пяти лет.

Как сообщили в региональном МЧС, пожар потушили около 09:44. На месте были обнаружены тела матери и детей.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в селе Красный Алтай Алтайского края произошёл пожар, в котором погибла семья из трёх человек.