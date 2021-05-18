В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели женщины с двумя детьми при пожаре

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В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели при пожаре двух малолетних детей и их матери.
В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели женщины с двумя детьми при пожаре
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Об этом пишет RIA56.

Пожар произошёл в Бугуруслане 18 мая около 08:00. Загорелся дом на Фруктовой улице. Погибла местная жительница 39 лет и двое её детей трёх и пяти лет.

Как сообщили в региональном МЧС, пожар потушили около 09:44. На месте были обнаружены тела матери и детей.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в селе Красный Алтай Алтайского края произошёл пожар, в котором погибла семья из трёх человек.

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