В Алтайском крае три человека погибли при пожаре

В жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошёл пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщается на сайте краевого СК.

«Ночью в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района произошёл пожар, в котором погибли трое: 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Отмечается, что, согласно предварительным данным следствия, «ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек, начался пожар».

«Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребёнком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли», — рассказали в СК.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты Тверской области устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре.