В Тверской области при пожаре погибли двое детей

Следователи и криминалисты Тверской области устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«10 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский Тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки».

Ранее сообщалось, что тело одного погибшего нашли после пожара в трёхэтажном доме в Южно-Сахалинске.