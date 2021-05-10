В Тверской области при пожаре погибли двое детей

Короткая ссылка
Следователи и криминалисты Тверской области устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
В Тверской области при пожаре погибли двое детей
  • РИА Новости

«10 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский Тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки».

Ранее сообщалось, что тело одного погибшего нашли после пожара в трёхэтажном доме в Южно-Сахалинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить