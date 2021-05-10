В Тверской области при пожаре погибли двое детей
- РИА Новости
«10 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский Тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей 2017 и 2019 годов рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «по данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки».
Ранее сообщалось, что тело одного погибшего нашли после пожара в трёхэтажном доме в Южно-Сахалинске.