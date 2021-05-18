В Прикамье родителям разрешили посещать последние звонки и выпускные

В Министерстве образования Пермского края сообщили, что родители учащихся школ и дошкольников смогут прийти на последние звонки и выпускные своих детей.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Власти уточняют, что окончательное решение должны принять директора образовательных учреждений в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой конкретной организации.

Власти рекомендуют посещать мероприятия только одному из представителей семьи, а также соблюдать все предписанные санитарные нормы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.