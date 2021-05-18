В Петербурге рассказали о работе по обеспечению лекарствами пациентов с COVID-19
- РИА Новости
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на информационную справку, опубликованную на сайте городской администрации.
«Общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарства, увеличилось за неделю на 3,1% (на 3092) и составило 170 994», — отмечается в сообщении.
Доля пациентов на амбулаторном лечении, получающих бесплатные лекарства, составляет 96,3%.
В феврале Татьяна Кусайко, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.