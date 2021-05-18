В Петербурге рассказали о работе по обеспечению лекарствами пациентов с COVID-19

Амбулаторных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на информационную справку, опубликованную на сайте городской администрации.

«Общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарства, увеличилось за неделю на 3,1% (на 3092) и составило 170 994», — отмечается в сообщении.

Доля пациентов на амбулаторном лечении, получающих бесплатные лекарства, составляет 96,3%.

В феврале Татьяна Кусайко, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.