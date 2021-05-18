Эксперт оценил строительство нового авианосца в России в 500 млрд рублей

Член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов заявил, что стоимость строительства нового российского авианосца может обойтись в сумму около 500 млрд рублей.

«Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 млрд рублей», — приводит РИА Новости его слова.

Поспелов отметил, что при создании корабля с водоизмещением 70—80 тыс. тонн не исключено удорожание проекта по мере строительства.

«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10—20%, но не в разы», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Казань» принята в состав ВМФ России.