Атомная подлодка «Казань» принята в состав ВМФ России

В пресс-службе Минобороны России заявили, что атомная подлодка «Казань» принята в состав российского Военно-морского флота.

«Состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ АПК четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что на флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру подлодки капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке.

Ранее сообщалось, что российское Центральное конструкторское бюро «Рубин» ведёт разработку ныряющего патрульного корабля «Страж». Он предназначен для патрулирования и охраны акватории, исследования шельфа и ведения разведки.