Роспотребнадзор рассказал о ситуации с мышиной лихорадкой в России

Показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России оказался самым низким за последние десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости ГЛПС в 2020 году в Российской Федерации (2,62 на 100 тыс. населения) стал самым низким за последние 10 лет. Всего в 2020 году зарегистрировано 3845 случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Удмуртии, Пензенской области и Республике Марий Эл.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза.