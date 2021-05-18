Роспотребнадзор рассказал о ситуации с мышиной лихорадкой в России
«Показатель заболеваемости ГЛПС в 2020 году в Российской Федерации (2,62 на 100 тыс. населения) стал самым низким за последние 10 лет. Всего в 2020 году зарегистрировано 3845 случаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Удмуртии, Пензенской области и Республике Марий Эл.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза.