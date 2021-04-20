Заболеваемость корью в России снизилась за год в три раза

Заболеваемость корью в России за прошлый год снизилась в три раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие».

По её словам, благодаря введению противоэпидемических мер улучшились показатели по целому ряду инфекций.

«Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями», — цитирует Попову РИА Новости.

В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали о разработке вакцины, которая способна защищать одновременно от кори и коронавируса.