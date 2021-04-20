Заболеваемость корью в России снизилась за год в три раза
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По её словам, благодаря введению противоэпидемических мер улучшились показатели по целому ряду инфекций.
«Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями», — цитирует Попову РИА Новости.
В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали о разработке вакцины, которая способна защищать одновременно от кори и коронавируса.