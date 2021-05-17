В Родительском комитете прокомментировали антитеррористические требования к лагерям

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Сопредседатель общественной организации «Родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал антитеррористические требования к лагерям.
В Родительском комитете прокомментировали антитеррористические требования к лагерям
  • РИА Новости

«Всё-таки это места пребывания достаточно крупных групп детей, поэтому, касательно тех же тревожных кнопок и видеонаблюдения, лишними не будут. Если их реализуют, то это будет хорошо», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, сам факт того, что такие меры безопасности будут присутствовать, вселяет некоторый оптимизм.

Ранее в Минпросвещения уточнили антитеррористические требования к лагерям.

Телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выделили 1,8 млрд рублей на организацию отдыха в детских лагерях.

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