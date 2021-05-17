В Минпросвещения уточнили антитеррористические требования к лагерям

Детские лагеря будут разделены на четыре категории защиты в зависимости от числа отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе, согласно новым утверждённым требованиям правительства к антитеррористической защищённости мест отдыха детей, сообщили в Минпросвещения России.

«Во всех детских лагерях должна быть установлена тревожная кнопка. Осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырёх раз в день», — говорится в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

В частности, для лагерей четвёртой категории предусмотрены антитеррористические учения, пропускной режим, наличие тревожной кнопки, схемы эвакуации и плана действий при возникновении ЧС.

Детские лагеря третьей категории должны, помимо, вышеуказанного, иметь системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, а учреждения второй категории — также контрольно-пропускные пункты.

При этом в лагерях первой категории вводится особая система охраны, за безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Данные меры не распространяются на лагеря типа «Артек», находящиеся под охраной войск национальной гвардии, на организованные школами во время каникул, а также на турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении новых требований к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха.