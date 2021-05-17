Мишустин сообщил об утверждении требований к антитеррористической защите лагерей
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«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация», — сообщил он.
Премьер подчеркнул, что «они должны будут соблюдаться в полном объёме».
Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.
В свою очередь, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищённости.