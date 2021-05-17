Мишустин сообщил об утверждении требований к антитеррористической защите лагерей

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении новых требований к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха.
Мишустин сообщил об утверждении требований к антитеррористической защите лагерей
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация», — сообщил он.

Премьер подчеркнул, что «они должны будут соблюдаться в полном объёме».

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

В свою очередь, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищённости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить