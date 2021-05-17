Мишустин сообщил об утверждении требований к антитеррористической защите лагерей

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении новых требований к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация», — сообщил он.

Премьер подчеркнул, что «они должны будут соблюдаться в полном объёме».

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

В свою очередь, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищённости.