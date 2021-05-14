Минпросвещения призвало школы обновить планы по антитеррористической защищённости

Короткая ссылка
Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищённости.
Минпросвещения призвало школы обновить планы по антитеррористической защищённости
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе совещания на тему организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности. 

«Задачи, связанные с тренингом руководителей школ по вот таким ситуациям, фактически эта ситуация попадает под требования по антитеррористической защищённости, поэтому, конечно, ваши планы по антитеррористической защищённости в этом отношении должны быть актуализированы и тренинги должны проводиться ежеквартально, и учения соответственно», — цитирует её РИА Новости.

Также Фальковская заявила, что эти мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить