Минпросвещения призвало школы обновить планы по антитеррористической защищённости
- РИА Новости
Об этом она заявила в ходе совещания на тему организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.
«Задачи, связанные с тренингом руководителей школ по вот таким ситуациям, фактически эта ситуация попадает под требования по антитеррористической защищённости, поэтому, конечно, ваши планы по антитеррористической защищённости в этом отношении должны быть актуализированы и тренинги должны проводиться ежеквартально, и учения соответственно», — цитирует её РИА Новости.
Также Фальковская заявила, что эти мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.