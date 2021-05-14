Минпросвещения призвало школы обновить планы по антитеррористической защищённости

Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищённости.

Об этом она заявила в ходе совещания на тему организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.

«Задачи, связанные с тренингом руководителей школ по вот таким ситуациям, фактически эта ситуация попадает под требования по антитеррористической защищённости, поэтому, конечно, ваши планы по антитеррористической защищённости в этом отношении должны быть актуализированы и тренинги должны проводиться ежеквартально, и учения соответственно», — цитирует её РИА Новости.

Также Фальковская заявила, что эти мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.