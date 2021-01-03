В Подмосковье выделили 1,8 млрд рублей на организацию отдыха в детских лагерях

Власти Московской области направили 1,8 млрд рублей на организацию детского отдыха в лагерях в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального Министерства социального развития.

«В наших лагерях соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, а для активного и интересного отдыха разработаны специальные программы», — заявила глава ведомства Ирина Фаевская.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.