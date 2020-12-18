В Госдуме прокомментировали меры поддержки семей с детьми

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.
В Госдуме прокомментировали меры поддержки семей с детьми
  • Reuters

Свой комментарий она дала изданию «ПолитЭксперт».

Светлана Бессараб отметила, что с 1 января 2021 года увеличится пособие на детей в семьях, где есть дети от трёх до семи лет, если доход их родителей в расчёте на одного человека не превышает прожиточный минимум (ПМ) в соответствующем субъекте Российской Федерации. Она подчеркнула, что это хорошо, так как на следующий год намечено увеличение размера материнского капитала и самих прожиточных минимумов.

«Регионы уже не смогут занижать прожиточные минимумы, в том числе и на детей. А ведь от прожиточных минимумов именно зависят выплаты. Думаю, что будут приняты и ряд других мер наравне с предоставлением горячего питания для школьников младших классов и другими программами, предназначенными для развития детей, материнства и детства. Государство будет продолжать вести такую политику», — заметила депутат.

Ранее Минцифры сообщило, что россияне за два часа подали на портале госуслуг более 100 тыс. заявлений на получение новогодних выплат на детей в возрасте до семи лет.

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