Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за COVID-19
- РИА Новости
«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — приводит ТАСС слова Беглова.
Ранее в межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса сообщили, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в больницах вновь развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в городе.