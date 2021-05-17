Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в связи с ростом числа госпитализаций. 
Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за COVID-19
  • РИА Новости

«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — приводит ТАСС слова Беглова.

Ранее в межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса сообщили, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в больницах вновь развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в городе.

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