В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

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В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с COVID-19.
В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86% выросло число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями», — приводит РИА Новости заявление.

В сообщении говорится, что «в Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19».

Согласно данным на 16 мая, в России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8554 человек. Всего в стране зафиксировано 4 940 245 случаев COVID-19.

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