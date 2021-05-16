В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с COVID-19.

«По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86% выросло число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями», — приводит РИА Новости заявление.

В сообщении говорится, что «в Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19».

Согласно данным на 16 мая, в России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8554 человек. Всего в стране зафиксировано 4 940 245 случаев COVID-19.