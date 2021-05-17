В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге в больницах вновь развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в городе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.
В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Отмечается, что дополнительно будет развёрнуто 459 коек. В настоящее время в Петербурге свободно 585 коек для пациентов с COVID-19.

«С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных», — рассказали в пресс-службе.

Также в городе с 20 мая планируют возобновить работу павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», где подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, в том числе семь реанимационных.

«С 21 мая городская больница 38 имени Н. А. Семашко возобновит приём инфекционных пациентов, здесь подготовлены 260 коек», — заявили в пресс-службе.

Ранее в межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса сообщили, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19.

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